Хорватия выделила финансовую помощь для разминирования Украины

Хорватия выделила 1 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине. Средства направят Всемирной продовольственной программе ООН.
Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина.
По ее словам, это должно помочь фермерам и производителям продуктов питания восстановить работу в регионах, наиболее пострадавших от войны.
"Это программа, которая начала работу в марте, чтобы поддержать малых аграриев. Тех у кого меньше 300 гектаров земли, или семьи, которые выращивают продукты для себя", - говорится в заявлении.
Свириденко пояснила, что сейчас проект действует в Харьковской области, но будет расширяться на Херсонскую и Николаевские области. Благодаря ему участки аграриев обследуют, разминируют и возвращают в использование.
Министр пояснила, что податься на программу можно через Государственный аграрный реестр.
Напомним, ранее заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло рассказала, что почти треть территории Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами и наземными минами. По ее словам, мины будут представлять опасность для мирных украинцев еще долгие годы.
Недавно Свириденко сообщала, что союзники Украины согласились предоставить новую финансовую помощь на гуманитарное разминирование. В общей сложности наша страна получит почти четверть миллиарда долларов.
При этом мирные украинцы регулярно подрываются на боеприпасах или минах, оставленных российскими кафирами. В частности, неделю назад в Сумской области от подрыва на мине пострадал водитель трактора.
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