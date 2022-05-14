Хорватия приняла закон о введении евро

Хорватия должна заменить хорватскую куну на евро 1 января 2023 года. "За" закон проголосовали 117 депутатов, 13 - были против. При этом один депутат воздержался. Отметим, что парламент Хорватии состоит из 151 депутата.

Хорватия, присоединившаяся к Европейскому союзу в 2013 году, остается одной из наиболее слабых экономик блока после войны 1992-1995 годов.

Правые партии в хорватском парламенте выступили против введения евро, заявив, что это увеличит бедность и окажет давление на граждан.

Обе валюты будут использоваться параллельно в течение нескольких месяцев после официального начала применения евро.

Стоит отметить, что экономика Хорватии зависит от доходов от туризма в летние месяцы. Каждый сезон страна привлекает сотни тысяч туристов из Европы и других стран мира.