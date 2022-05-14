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Хорватія прийняла закон про введення євро

Фото: Хорватія наступного року вводить євро (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Хорватські законодавці схвалили закон, що відкриває шлях до введення євро в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Хорватія повинна замінити хорватську куну на євро 1 січня 2023 року. "За" закон проголосували 117 депутатів, 13 - були проти. При цьому один депутат утримався. Зазначимо, що парламент Хорватії складається зі 151 депутата.

Хорватія, яка приєдналася до Європейського союзу у 2013 році, залишається однією з найбільш слабких економік блоку після війни 1992-1995 років.

Праві партії в хорватському парламенті виступили проти введення євро, заявивши, що це збільшить бідність і чинитиме тиск на громадян.

Обидві валюти будуть використовуватися паралельно протягом декількох місяців після офіційного початку застосування євро.

Варто зазначити, що економіка Хорватії залежить від доходів від туризму в літні місяці. Кожен сезон країна приваблює сотні тисяч туристів з Європи та інших країн світу.

Нагадаємо, Barclays оцінив економічні втрати ЄС від раптового припинення постачання російського газу.

Ми також писали про те, що Кулеба закликав країни G7 передати Україні заморожені активи РФ на сотні мільярдів доларів.

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Хорватия