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Хорватия попала в красную зону: что изменится для украинцев

Украина, Воскресенье 30 августа 2020 21:03
Хорватия попала в красную зону: что изменится для украинцев
Фото: Хорватия (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 30 августа, Хорватия попала в красную зону по распространению коронавируса. Попадание страны в "красный" список коснется украинских туристов.

Обновленный список стран красной и зеленой зон был опубликован Министерством здравоохранения Украины.

Отныне украинские граждане и иностранцы при въезде в Украину из Хорватии, будут обязаны проходить самоизоляцию с применением приложении "Дій вдома".

Самоизоляцию можно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Отметим, в "красном" списке остаются Албания и Черногория.

Напомним, Украина закрыла государственную границу для иностранцев, ограничения будут действовать как минимум месяц.

Добавим, в Украине сегодня снова зафиксировали более 2 тысяч новых случаев коронавируса, а общее количество случаев приближается к 120 тысячам.

Кроме того, карантин в Украине продлили до ноября.

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