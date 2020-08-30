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Украина обновила перечень "красных" стран: их количество уменьшилось

Украина, Воскресенье 30 августа 2020 17:39
Украина обновила перечень "красных" стран: их количество уменьшилось
Фото: акция против закрытия границы (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 30 августа, Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран красной и зеленой зон по распространению коронавируса. Список "красных" уменьшился на 8 стран.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в красную зону попали 57 стран мира, тогда как в зеленую - 136. В красной зоне до сих пор остаются Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и Соединенные Штаты Америки.

Отметим, список "зеленых" стран, в частности, пополнился Бельгией, Казахстаном и Индией. Также в зеленой зоне Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, Россия, Франция, Польша, Греция, Германия и Беларусь.

Как известно, лица, приезжающие в Украину из стран красной зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию. При въезде из "зеленых" стран эти требования не обязательны.

В последний раз список стран обновлялся 22 августа, тогда в красную зону попали 65 стран.

Добавим, 28 августа Украина закрыла государственную границу для иностранцев, однако попасть в страну могут некоторые категории лиц.

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