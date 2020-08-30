Хорватія потрапила до червоної зони: що зміниться для українців

Фото: Хорватія (freepik.com)

У неділю, 30 серпня, Хорватія потрапила до червоної зони за поширенням коронавірусу. Потрапляння країни до "червоного" списку торкнеться українських туристів.

Оновлений список країн червоної та зеленої зон був опублікований Міністерством охорони здоров'я України.

Відтепер українські громадяни та іноземці при в'їзді в Україну з Хорватії, будуть зобов'язані проходити самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома".

Самоізоляцію можна припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Зазначимо, у "червоному" списку залишаються Албанія та Чорногорія.

Нагадаємо, Україна закрила державний кордон для іноземців, обмеження діятимуть щонайменше місяць.

Додамо, в Україні сьогодні знову зафіксували понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу, а загальна кількість випадків наближається до 120 тисяч.

Крім того, карантин в Україні продовжили до листопада.