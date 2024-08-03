Хорватія образилася на Угорщину через заяву про "ненадійність"

Після того, як Україна припинила транзит нафти з Росії до Словаччини та Угорщини, Єврокомісія зробила свою пропозицію для цих країн. Зокрема, було запропоновано використовувати вільні потужності трубопроводу Janah Adriatic у Хорватії, щоб постачати російську нафту до обох країн.

Проте обидві держави відкинули пропозицію Європейської комісії. Глава МЗС Угорщини заявив, що Хорватія не є надійною країною для транзиту. Також він додав, що з початку війни в Україні Хорватія вп'ятеро підвищила ціни на транзит нафти.

У відповідь міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман сказав, що це була "політично глибоко образлива заява".

"Це політично глибоко образлива заява, на яку ми не очікували від представника країни, на зловмисні дії якої ми довгий час реагували з крайньою стриманістю та помірністю", - сказав хорватський міністр.