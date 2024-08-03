Хорватия обиделась на Венгрию из-за заявления о "ненадежности"

После того, как Украина прекратила транзит нефти из России в Словакию и Венгрию, Еврокомиссия сделала свое предложение для этих стран. В частности, было предложено использовать свободные мощности трубопровода Janah Adriatic в Хорватии, чтобы поставлять российскую нефть в обе страны.

Однако, оба государства отвергли предложение Европейской комиссии. Глава МИД Венгрии заявил, что Хорватия не является надежной страной для транзита. Также он добавил, что с начала войны в Украине Хорватия в пять раз повысила цены на транзит нефти.

В ответ министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман сказал, что это было "политически глубоко оскорбительное заявление".

"Это политически глубоко оскорбительное заявление, которого мы не ожидали от представителя страны, на злонамеренные действия которой мы долгое время реагировали с крайней сдержанностью и умеренностью", - сказал хорватский министр.