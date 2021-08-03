В Хорватии вспыхнули лесные пожары

В Греции, Турции и Италии продолжается борьба с лесными пожарами. Леса начали гореть в еще одной стране - Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Jutarnji List.

Пожар произошел в горах неподалеку от города Трогир в области Далмации. Огонь пытаются потушить с прошлой ночи. Он охватывает площадь 550 гектаров.

Огонь приблизился к государственной автодороге и домам, но они не находились под угрозой, поэтому не было необходимости эвакуировать население.

Движение на государственной дороге возле Трогира было частично восстановлено во вторник утром.