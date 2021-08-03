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В Греции, где бушуют пожары, зафиксировали экстремальную жару

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Афины, Вторник 03 августа 2021 09:35
В Греции, где бушуют пожары, зафиксировали экстремальную жару Фото: в Греции зафиксировали экстремальную жару (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Греции бушуют масштабные лесные пожары. В стране зафиксировали температурный рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kathimerini.

Сеть станций Национальной обсерватории Афин зафиксировала экстремальные температуры свыше +40 градусов по Цельсию на 143 станциях и +43 градуса на 22 станциях.

В городе Макракоми в центральной Греции зафиксировали +46,3 градуса по Цельсию.

В регионе Аттика на одной из метеостанций столбик термометра превышал +40 градусов по Цельсию.

В Афинах температура воздуха в полночь составляла +33 градуса.

Некоторые археологические памятники по всей стране в понедельник получили распоряжение приостановить работу, чтобы защитить персонал и посетителей от жары.

Вместе с тем, в стране бушуют лесные пожары. В результате пожаров из-за проблем с дыханием в больницы попали не менее 16 человек.

Напомним, в Греции призвали экономить электроэнергию из-за жары.

Отметим, в Греции из-за лесных пожаров эвакуировали несколько сел.

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