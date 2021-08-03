У Хорватії спалахнули лісові пожежі

У Греції, Туреччині та Італії триває боротьба із лісовими пожежами. Ліси почали горіти в ще одній країні - Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Jutarnji List.

Пожежа сталась в горах неподалік від міста Трогір в області Далмації. Вогонь намагаються загасити з минулої ночі. Він охоплює площу 550 гектарів.

Вогонь наблизився до державної автодороги та будинків, але вони не перебували під загрозою, тому не було необхідності евакуювати населення.

Рух на державній дорозі поблизу Трогіра був частково відновлений у вівторок вранці.