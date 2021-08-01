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В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали несколько сел, есть пострадавшие

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Греция, Воскресенье 01 августа 2021 18:57
В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали несколько сел, есть пострадавшие Фото: в Греции пылают леса (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Греции произошел масштабный лесной пожар на полуострове Пелопоннес. Из-за пожара пришлось эвакуировать жителей пяти сел, а от огня пострадали восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.

Огонь на греческом Пелопоннесе вспыхнул в субботу вблизи города Патры, который за 200 километров до Афин. В воскресенье с огнем боролись около 300 спасателей, два самолета и пять вертолетов.

В результате лесных пожаров было уничтожено около 20 домов. Восемь человек госпитализировали с ожогами и поражением дыхательных путей.

Пожары вынудили греческие власти также эвакуировать приморский курорт Логгос. Около 100 жителей и туристов были эвакуированы в соседний город Эгио.

Фото: в Греции пылают леса (twitter.com/TRTWorldNow)

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