В Хорватии утвердили новое правительство

Хорватский парламент в четверг утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем. Правительство поддерживают две меньшие либеральные партии и представители национальных меньшинств.

Об этом сообщает Reuters.

Пленкович также возглавлял прежнюю коалицию во главе с Хорватским демократическим союзом в течение последних четырех лет.

Несмотря на незначительное большинство в 76 голосов в 151-местном парламенте, правительство Пленковича имеет парламентскую поддержку.

Ранее сообщалось, что состав нового правительства Хорватии будет сокращен по сравнению с предыдущим Кабинетом министров.

Напомним, что парламентские выборы в Хорватии были назначен после того, как премьер-министр Пленкович распустил парламент.

Роспуск парламента Хорватии состоялся 18 мая.