ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Хорватии сократят состав правительства

Понедельник 13 июля 2020 23:40
В Хорватии сократят состав правительства
Фото: Андрей Пленкович (flickr.com/Andrej Plenković)
Автор: Лера Полищук

Новый состав правительства Хорватии представят в четверг

Состав нового правительства Хорватии будет сокращено по сравнению с предыдущим кабинетом министров. Сейчас проходят консультации о новом составе правительства.

Об этом сообщает издание Jutarnji.

По словам лидера победившей на парламентских выборах партии "Хорватское демократическое содружество" Андрея Пленковича, министров в новом правительстве будет меньше, но это не означает, что госслужащие останутся без работы.

Он также отметил, что новый состав кабинета министров будет объявлен после обнародования Государственной избирательной комиссией официальных результатов состоявшихся выборов, ориентировочно, в четверг.

Напомним, на парламентских выборах в Хорватии победила партия премьер-министра Андрея Пленковича.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы в Хорватии были назначен после того, как премьер-министр Пленкович распустил парламент.

Роспуск парламента Хорватии состоялся 18 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Хорватияправительство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь