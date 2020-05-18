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В Хорватии распустили парламент

Новости » Политика     18.05.2020 - 16:05
В Хорватии распустили парламент
Фото: парламент Хорватии (flickr)

Теперь президент Зоран Миланович должен утвердить дату парламентских выборов

В понедельник, 18 мая, парламент Хорватии был распущен. На последнем заседании депутаты проголосовали большинством голосов за его роспуск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Croatian Week.

За роспуск законодательного органа проголосовали 105 депутатов, четверо - воздержались, и восемь законодателей проголосовали против.

Теперь президент Хорватии Зоран Миланович должен утвердить дату парламентских выборов.

Напомним, ранее премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что парламентские выборы будут назначены на 21 или 28 июня, 5 или 12 июля.

Кроме того, ранее сообщалось, что премьер Хорватии Пленкович принял отставку министра обороны Дамира Крстичевича. Он принял решение подать в отставку после крушения военного тренировочного самолета, которое, по словам премьер-министра, сильно зацепило Крстичевича. Пленкович отказался назначать нового министра.

Добавим, что Дамир Крстичевич подал в отставку после аварии военного тренировочного самолета, в результате которой погибли двое пилотов - инструктор и стажер. Прибыв на место происшествия бывший министр обороны Хорватии заявил, что подает в отставку с должности министра.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ХорватияПарламент
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