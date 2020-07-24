У Хорватії затвердили новий уряд

Хорватський парламент у четвер затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем. Уряд підтримують дві менші ліберальні партії та представники національних меншин.

Про це повідомляє Reuters.

Пленкович також очолював колишню коаліцію на чолі з Хорватським демократичним союзом протягом останніх чотирьох років.

Незважаючи на незначну більшість у 76 голосів у 151-місцевому парламенті, уряд Пленковича має парламентську підтримку.

Раніше повідомлялося, що склад нового уряду Хорватії буде скорочений порівняно з попереднім Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Хорватії було призначено після того, як прем'єр-міністр Пленкович розпустив парламент.

Розпуск парламенту Хорватії відбувся 18 травня.