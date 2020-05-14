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В Хорватии распустят парламент 18 мая

Новости » Политика     14.05.2020 - 20:53
В Хорватии распустят парламент 18 мая
Фото: Андрей Пленкович (facebook com andrej plenkovic rh)

Парламентские выборы состоятся в июне или июле

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что в понедельник, 18 мая, парламент страны будет распущен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Croatia Week.

По словам Пленковича, сейчас эпидемиологическая ситуация благоприятна для проведения парламентских выборов. Теперь президент страны Зоран Миланович должен официально назначить выборы парламента.

"После заседания правительства и заседания парламентского большинства я могу сообщить хорватской общественности, что все составные части парламентского большинства решили предложить парламенту распуститься в понедельник, 18 мая", - заявил премьер.

Ожидается, что парламентские выборы будут назначены на 21 или 28 июня, 5 или 12 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Хорватии Пленкович принял отставку министра обороны Дамира Крстичевича. Министр обороны подал в отставку после крушения военного тренировочного самолета, которое, по словам Пленковича, сильно зацепило Крстичевича. Пленкович отказался назначать нового министра.

Как писало РБК-Украина, Крстичевич подал в отставку после аварии военного тренировочного самолета, в результате чего погибли двое пилотов - инструктор и стажер. Прибыв на место происшествия Кристевич заявил, что подает в отставку с должности министра обороны.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины ПарламентвыборыХорватия
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