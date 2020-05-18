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У Хорватії розпустили парламент

Новини » Політика     18.05.2020 - 16:05
У Хорватії розпустили парламент
Фото: парламент Хорватії (flickr)

Тепер президент Зоран Мілановіч повинен затвердити дату парламентських виборів

У понеділок, 18 травня, парламент Хорватії був розпущений. На останньому засіданні депутати проголосували більшістю голосів за його розпуск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Croatian Week.

За розпуск законодавчого органу проголосували 105 депутатів, четверо - утрималися, і вісім законодавців проголосували проти.

Тепер президент Хорватії Зоран Мілановіч повинен затвердити дату парламентських виборів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Андрій Пленкович заявив, що парламентські вибори будуть призначені на 21 або 28 червня, 5, 12 липня.

Крім того, раніше повідомлялося, що прем'єр Хорватії Пленкович прийняв відставку міністра оборони Даміра Крстичевича. Він прийняв рішення подати у відставку після краху військового тренувального літака, яке, за словами прем'єр-міністра, сильно зачепило Крстичевича. Пленкович відмовився призначати нового міністра.

Додамо, що Дамір Крстичевич подав у відставку після аварії військового тренувального літака, в результаті якої загинули двоє пілотів - інструктор і стажист. Прибувши на місце події колишній міністр оборони Хорватії заявив, що подає у відставку з посади міністра.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ХорватияПарламент
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