Авария самолета ВВС Хорватии: премьер принял отставку министра обороны

Фото: Дамир Крстичевич (twitter.com/zkusovac)

Министр обороны объявил о своей отставке вечером 7 мая

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сегодня, 8 мая, принял отставку министра обороны Дамира Крстичевича после аварии тренировочного самолета Военно-воздушных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Croatia Week.

По словам Пленковича, он не видит связи между политической ответственностью министра обороны и авиакатастрофой, но эта ситуация лично сильно задела Крстичевича.

"Лично не вижу причин, по которым я каким-то образом мог бы связать его политическую ответственность с тем фактом, что этот самолет потерпел аварию, но из разговора я понял, что данная ситуация лично его сильно зацепила. Я принял его отставку, учитывая, что ценю его как человека, а не потому, что считаю, что он несет за что-то ответственность", - заявил премьер после четырех часового разговора с Крстичевичем.

Глава хорватского правительства подчеркнул, что не будет назначать нового министра обороны, а его обязанности получит один из государственных секретарей министерства.

"Такие несчастные случаи, к сожалению, происходят, и мне жаль, что его лично это настолько задело. Я не буду предлагать нового министра обороны, а полномочия главы министерства получит один из государственных секретарей ведомства", - отметил он.

Напомним, министр обороны Хорватии Крстичевич объявил о своей отставке вечером, 7 мая, после аварии военного тренировочного самолета. В результате авиакатастрофы погибли двое пилотов - инструктор и стажер.

Также РБК-Украина писало, что 7 мая в оккупированном Крыму произошла жесткая посадка российского военного вертолета Ми-35. Сначала было известно о трех пострадавших, но позже появилась информация о смерти одного пилота.