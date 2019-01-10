У Хорватії сталася аварія на гідроелектростанції

Фото: місце події (thedubrovniktimes.com)

В результаті пожежі постраждали три людини

У четвер, 10 січня, на півдні Хорватії на Дубровницькій гідроелектростанції (ГЕС) сталася пожежа, в результаті якого постраждали, щонайменше, три людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що зараз на місці події працюють пожежники. Трьох робочих госпіталізували. Ще три людини знаходяться в будівлі, з ними намагаються зв'язатися.

Нагадаємо, у місті Одеса вдень у неділю, 30 грудня, сталося загоряння складського приміщення на території заводу залізобетонних виробів на вулиці Боровського. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Також 24 листопада в Китаї в провінції Цзілінь при вибуху на машинобудівному заводі загинули дві людини, ще 24 постраждали. Зазначалося, що найбільше постраждала 41 будівля, поліція почала розслідування.

Додамо, в результаті вибуху на нафтопереробному заводі в Боснії і Герцеговині загинула одна людина, ще дев'ять отримали травми. Вибух стався 9 жовтня близько 21:30 в місті Брод. Мер міста Бродів Ілля Йовічіч повідомив журналістам, що цей вибух був найсерйознішим інцидентом такого роду на місцевому НПЗ. Шість постраждалих залишаються в лікарні. Пожежа була успішно локалізовано близько 23:30.