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В Китае в результате взрыва и пожара на заводе погибли два человека

Новости » Происшествия    24.11.2018 - 07:55
В Китае в результате взрыва и пожара на заводе погибли два человека
Фото: взрыв (pixabay.com/MarkusVogt)

Спасатели сообщают о как минимум 24 пострадавших

В Китае в провинции Цзилинь при взрыве на машиностроительном заводе погибли два человека, еще 24 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как сообщает агентство, из-за взрыва в результате аварии в пятницу, 23 ноября, около 23:40 по местному времени (17:40 по Киеву), на заводе начался пожар.

Отмечается, что всего пострадало 41 здание, ведутся поисково-спасательные работы, начато расследование.

По информации издания, местные власти не связывают взрыв с террористической деятельностью.

Напомним, накануне в китайской провинции Ляолин на северо-востоке страны на толпу школьников наехал автомобиль, пять человек погибли, как минимум 18 получили травмы. Инцидент произошел в городе Хулудао около одной из местных начальных школ. Машина, двигавшаяся по встречной полосе, на полной скорости врезалась в детей и подростков, переходивших дорогу..

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