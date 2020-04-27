В Хорватии начали смягчение карантина

В столице Хорватии Загребе в рамках первой волны выхода из карантина возобновили работу общественного транспорта. Об этом сообщает Dnevnik.

Как сообщается, жители столицы вновь смогли воспользоваться общественным транспортом из-за чего на остановках возникли очереди.

"У жителей Загреба снова появилась возможность пользоваться услугами 111 регулярных автобусных линий. В центре города образовались на остановках очереди. А вот трамвайные линии будут восстанавливать работу постепенно", - говорится в сообщении.

При этом неработающие сейчас трамвайные маршруты заменяют автобусные рейсы.

Во время пользования общественным транспортом пассажиры должны соблюдать определенные безопасности правила: держать дистанцию ​​минимум в один метр, носить маски и дезинфицировать руки перед входом. Сами же автобусы дезинфицируются три раза в день, регулярно убираются и проветриваются.

В Загребе с 27 апреля также возобновили работу и библиотек.

Напомним, мер мужчина на полуострове Истрия, что входит в состав Хорватии. Информация о том, что причиной смерти стало заражение COVID-19, подтвердилась после смерти пациента.

Кроме того, 23 марта правительство страны запретило жителям покидать дома без крайней необходимости, а также передвигаться между городами даже на собственном автотранспорте.