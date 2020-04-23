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Хорватия начинает постепенный выход из карантина с 27 апреля

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 17:17
Хорватия начинает постепенный выход из карантина с 27 апреля
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство представило трехэтапный план ослабления карантинных мер

Правительство Хорватии представило трехэтапный план ослабления карантинных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает Total Croatian News.

По словам премьер-министра Андрея Пленковича, первый этап начнет действовать с 27 апреля. Так, правительство разрешил функционировать всем организациям, занимающимся торговой деятельностью, за исключением тех, которые работают в торговых центрах.

"Будут запущены общественные городские и пригородные линии. Будут открыты библиотеки и музеи. Допускается тренировка спортсменов в соревнованиях высшего ранга. Только приоритетные группы студентов смогут сдавать государственный выпускной экзамен", - отметил премьер.

Второй этап выхода из карантина начнется 4 мая. Система здравоохранения будет полностью работоспособна за исключением, определенных врачей. Также смогут работать частные клиники. Также смогут продолжить свою работу косметология, парикмахерские и салоны красоты.

Третий этап - начнется 11 мая. Будут разрешены встречи до десяти человек, будут открыты торговые центры, открыты дошкольные учреждения.

Рестораны будут открыты исключительно на террасах.

"Государственный выпускной, по нашей рекомендации, можно будет провести с 8 по 29 июня", - сказал Пленкович.

При этом со 2 мая будет разрешено проведение религиозных собраний.

"Я хочу сказать, что мы показали, что нашим приоритетом является защита жизни и здоровья. Это также наша работа, чтобы экономика работала. Мы сделали возможным сохранить рабочие места. Со следующей недели многие будут возобновить свой бизнес", - отметил премьер.

Напомним, 26 марта в Хорватии зафиксировали первый летальный исход от вируса. Умер мужчина на полуострове Истрия, что входит в состав Хорватии. Информация о том, что причиной смерти стало заражение COVID-19, подтвердилась после смерти пациента.

Кроме того, 23 марта правительство страны запретило жителям покидать дома без крайней необходимости, а также передвигаться между городами даже на собственном автотранспорте.

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