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Хорватия ввела запрет на выход из дома и междугородние поездки

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 16:56
Хорватия ввела запрет на выход из дома и междугородние поездки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Хорватии зафиксировано более 300 случаев коронавируса

Правительство Хорватии запретило жителям покидать дома без крайней необходимости, а также передвигаться между городами даже на собственном автотранспорте в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, передает CroatiaWeek.

По его словам, сдерживание распространения коронавируса является приоритетным заданием правительства.

"Закрытие рынков сельскохозяйственной продукции уже вступило в силу, и людям будет запрещено покидать свое место жительства с завтрашнего утра (23 марта - ред.). Все внутригородские поездки запрещены", - отметил Божинович.

Также он отметил, что в связи с землетрясением, которое произошло в воскресенье в Хорватии, гражданам, которые покинули свои дома, дадут возможность до конца дня вернуться обратно.

Отметим, в Хорватии по состоянию на 23 марта зафиксировано более 300 случаев коронавируса.

Напомним, 22 марта в Хорватии произошло крупнейшее за 140 лет землетрясение. В результате погиб подросток, еще 17 человек пострадали. Также пострадали объекты инфраструктуры.

Ранее РБК-Украина писало, что с 19 марта в Хорватии закрыли заведения общественного питания и не продуктовые магазины.

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