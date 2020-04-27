У Хорватії почали пом'якшення карантину

У столиці Хорватії Загребі у рамках першої хвилі виходу з карантину відновили роботу громадського транспорту. Про це повідомляє Dnevnik.

Як повідомляється, жителі столиці знову змогли скористатися громадським транспортом з-за чого на зупинках виникли черги.

"У жителів Загреба знову з'явилася можливість користуватися послугами 111 регулярних автобусних ліній. У центрі міста утворилися черги на зупинках. А ось трамвайні лінії будуть відновлювати роботу поступово", - йдеться в повідомленні.

При цьому непрацюючі зараз трамвайні маршрути замінюють автобусні рейси.

Під час користування громадським транспортом пасажири повинні дотримуватися визначені правила безпеки: тримати дистанцію мінімум один метр, носити маски і дезінфікувати руки перед входом. Самі ж автобуси дезінфікуються три рази на день, регулярно прибираються і провітрюються.

У Загребі з 27 квітня також відновили роботу та бібліотек.

Нагадаємо, чоловік на півострові Істрія, що входить до складу Хорватії. Інформація про те, що причиною смерті стало зараження COVID-19, підтвердилася після смерті пацієнта.

Крім того, 23 березня уряд країни заборонив жителям залишати будинку без крайньої потреби, а також пересуватися між містами навіть на власному автотранспорті.