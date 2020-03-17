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Претендент на пост главы партии Меркель заразился коронавирусом

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 15:28
Претендент на пост главы партии Меркель заразился коронавирусом
Фото: Фридрих Мерц (twitter.com/SPIEGEL_alles)

Фриндих Мерц до конца следующей недели будет помещен на карантин дома

Один из основных претендентов на пост главы партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Как сообщается, Мерц до конца следующей недели будет помещен на карантин дома.

"Тест на коронавирус, который я сделал в воскресенье, положительный. Я буду находиться на карантине дома к концу следующей недели", - заявил Мерц.

Напомним, 12 марта на заседании партия Христианско-демократический союз приняла решение отложить проведение съезда, на котором должны были избрать нового лидера политической силы, из-за коронавируса.

Отметим, что в Германии сразу два политика объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост главы Христианско-демократического союза. Одним из претендентов стал премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. Вторым - бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коронавирусом могут заразиться до 70% немцев.

Евросоюз выделит 25 млрд евро для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в Европе.

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