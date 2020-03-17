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Два сотрудника ВОЗ заразились коронавирусом

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 13:09
Два сотрудника ВОЗ заразились коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

ВОЗ перевела большинство сотрудников на удаленную работу

У двоих сотрудников штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Reuters.

Сообщается, что это стали первыми случаями заражения корнавирусом среди сотрудников ВОЗ в Женеве (Швейцария).

"Сотрудники покинули офис, а затем дома показали симптомы и были протестированы и подтверждены с помощью COVID-19. Поэтому у нас есть два подтвержденных случая", - сообщил Линдмайер.

По его словам, в штаб-квартире ВОЗ работают около 2400 сотрудников и консультантов, большинство из которых перешли на удаленную работу из дома.

Отмечается, что в Швейцарии зафиксировано более 2,2 тысяч случаев коронавируса. Правительство страны приняло меры по мобилизации 8 тысяч военнослужащих для борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что коронавирус был выявлен в Организации Объединенных Наций. Заболевания обнаружили у филиппинского дипломата.

Ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ заявила, что активное тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция поможет странам побороть новый тип коронавируса COVID-19.

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