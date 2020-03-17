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У Хорватії коронавірусом заразилися двоє лікарів

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 15:46
У Хорватії коронавірусом заразилися двоє лікарів
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Двоє інфікованих лікарів перебувають у Загребі

У Хорватії коронавірусом COVID-19 заразилися двоє лікарів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Croatia Week.

Міністр охорони здоров'я Хорватії Віллі Берос заявив, що двоє інфікованих лікарів перебувають у Загребі.

"Один з них - лікар в Університетському госпітальному центрі в Загребі, а інший - в психіатричній лікарні Врапце в Загребі", - зазначив міністр.

За станом на 17 березня в Хорватії загальне число заражених коронавірусом досягло 65 осіб.

Нагадаємо, один з основних претендентів на пост глави німецької партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц заразився коронавірусом. Він заявив, що буде перебувати на домашньому карантині до кінця наступного тижня.

Крім того, у двох співробітників штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я виявили коронавірус. Це перші випадки зараження коронавірусом серед співробітників ВООЗ в Женеві.

У зв'язку з пандемією коронавіруса кількість хворих у світі перевищила 180 тисяч осіб. Понад сім тисяч людей померли. Відзначається, що Іспанія є четвертою країною у світі за кількість заражених коронавірусом.

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