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Хороший сигнал. Зеленский заявил о сдвиге в позиции Трампа по ПВО и санкциям

19:08 19.06.2026 Пт
2 мин
Трамп впервые дал положительный сигнал в отношении лицензий на производство ракет
aimg Валерия Абабина
Хороший сигнал. Зеленский заявил о сдвиге в позиции Трампа по ПВО и санкциям Фото: Президент Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп дал положительные сигналы по поддержке Украины на саммите G7.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Зеленский рассказал о результатах переговоров с Трампом во время совместного с президентом Гондураса Насри Асфурой общения с журналистами в Киеве.

"Укрепление противовоздушной обороны Украины. По этому вопросу я получил положительный сигнал от всей "Семерки", включая президента Трампа", - заявил Зеленский.

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Лицензии на ракеты

Отдельно президент отметил, что "лицензии на производство ракет впервые воспринимаются американской стороной положительно".

По его словам, во времена администрации Байдена Киев неоднократно поднимал этот вопрос, но "ни разу ничего не получал".

"Сейчас, дай Бог, они проведут все консультации с Raytheon и с производителями, а также обсудят этот вопрос в администрации и с военными. Я очень надеюсь, что они вернутся с положительным ответом, и мы сможем получить лицензии, чтобы наши компании смогли помочь Украине, странам Ближнего Востока и странам Европы", - сказал Зеленский.

Хороший сигнал. Зеленский заявил о сдвиге в позиции Трампа по ПВО и санкциям

Санкции и увеличение помощи

По словам президента, положительные сдвиги наблюдаются и в санкционной политике. "Президент Трамп сказал, что он вернется к этой политике. Это также хороший сигнал", - отметил Зеленский.

Еще одним итогом переговоров станет увеличение помощи.

"Нам будут помогать гораздо больше. Это слова президента Трампа, чтобы Путин понял, что помощь не прекратится, и поэтому ему желательно остановить войну", - подытожил глава государства.

Напомним, Зеленский и Трамп встретились в кулуарах саммита G7 в Италии. Это была их первая встреча с момента возвращения Трампа на пост президента США.

Вопрос о лицензиях на производство ракет Киев поднимал неоднократно. Речь идет, в частности, о разрешении на использование американских технологий и компонентов в украинской ракетной программе.

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