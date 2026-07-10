Хороший колектив не рятує: чому українці не готові рекомендувати своїх роботодавців

Головне: Низька лояльність. Лише 26% українських працівників готові рекомендувати свою компанію як хороше місце роботи.

Лише 26% українських працівників готові рекомендувати свою компанію як хороше місце роботи. Рятує колектив. Лояльність до компаній загалом низька, проте всередині команд панує довіра - 58% респондентів довіряють своїм колегам і 56% керівництву.

Лояльність до компаній загалом низька, проте всередині команд панує довіра - 58% респондентів довіряють своїм колегам і 56% керівництву. Брак психологічної підтримки. 58% компаній не пропонують працівникам ментальної допомоги.

58% компаній не пропонують працівникам ментальної допомоги. Ідеальний роботодавець. Ключовими критеріями вибору компанії українці назвали гідну оплату праці, гнучку модель роботи та комфортне середовище.

Ключовими критеріями вибору компанії українці назвали гідну оплату праці, гнучку модель роботи та комфортне середовище. Зміна пріоритетів. Потреба в кар'єрному розвитку та натхненному лідерстві відійшла на другий план.

Більшість працівників не радять свого роботодавця

Дослідження показало, що лише 26% українських працівників готові рекомендувати свою компанію іншим як хороше місце роботи.

Водночас 41% опитаних навпаки не стали б цього робити, а ще 33% займають нейтральну позицію.

У результаті індекс лояльності співробітників (eNPS) в Україні становить 15%, тобто кількість критично налаштованих працівників перевищує кількість тих, хто готовий рекомендувати роботодавця.



Індекс лояльності в Україні (інфографіка: Gradus)

При цьому всередині колективів ситуація виглядає значно позитивніше. Колегам довіряють 58% респондентів, а керівництву компанії - 56%.

За словами дослідників, це свідчить про те, що низьку лояльність до роботодавця частково компенсують добрі стосунки всередині команд.

Психологічна підтримка досі залишається проблемою

Ще одним важливим висновком дослідження стало те, що більшість українських компаній не пропонують працівникам психологічної підтримки.

Лише 16% опитаних повідомили, що мають доступ до такої допомоги на роботі. Ще 58% зазначили, що вона відсутня, а 26% навіть не знають, чи існує така можливість у їхній компанії.

Крім того, кожен п'ятий працівник (20%) не почувається психологічно безпечно на роботі й не може відкрито говорити про свій емоційний стан, не побоюючись негативних наслідків.



Важливість ментального здоров'я (інфографіка: Gradus)

У Gradus зазначають, що замовчування проблем із ментальним здоров'ям поступово підриває довіру працівників до роботодавців і впливає на їхню готовність рекомендувати компанію іншим.

Яким українці бачать ідеального роботодавця

Найважливішою характеристикою ідеального роботодавця українці назвали гідну оплату праці. Цей варіант обрали 63% опитаних.

Далі серед ключових очікувань:

гнучка модель роботи - 37%;

позитивне й комфортне робоче середовище - 35%.



Яким українці бачать ідеального роботодавця (інфографіка: Gradus)

Дослідники також звернули увагу, що працівники дедалі менше очікують від роботодавців програм кар'єрного розвитку чи натхненного лідерства. Натомість усе більше цінують стабільність, можливість працювати у гнучкому форматі та комфортні умови праці.