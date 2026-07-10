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Хороший колектив не рятує: чому українці не готові рекомендувати своїх роботодавців

15:29 10.07.2026 Пт
3 хв
Що бояться говорити українці про свою роботу?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Робота в офісі (Getty Images)

Попри доволі високий рівень довіри до колег і керівників, більшість українських працівників не готові рекомендувати свою компанію як хороше місце роботи. Водночас дедалі важливішими для людей стають гідна зарплата, гнучкий графік і психологічна безпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження компанії Gradus.

Головне:

  • Низька лояльність. Лише 26% українських працівників готові рекомендувати свою компанію як хороше місце роботи.
  • Рятує колектив. Лояльність до компаній загалом низька, проте всередині команд панує довіра - 58% респондентів довіряють своїм колегам і 56% керівництву.
  • Брак психологічної підтримки. 58% компаній не пропонують працівникам ментальної допомоги.
  • Ідеальний роботодавець. Ключовими критеріями вибору компанії українці назвали гідну оплату праці, гнучку модель роботи та комфортне середовище.
  • Зміна пріоритетів. Потреба в кар'єрному розвитку та натхненному лідерстві відійшла на другий план.

Більшість працівників не радять свого роботодавця

Дослідження показало, що лише 26% українських працівників готові рекомендувати свою компанію іншим як хороше місце роботи.

Водночас 41% опитаних навпаки не стали б цього робити, а ще 33% займають нейтральну позицію.

У результаті індекс лояльності співробітників (eNPS) в Україні становить 15%, тобто кількість критично налаштованих працівників перевищує кількість тих, хто готовий рекомендувати роботодавця.


Індекс лояльності в Україні (інфографіка: Gradus)

При цьому всередині колективів ситуація виглядає значно позитивніше. Колегам довіряють 58% респондентів, а керівництву компанії - 56%.

За словами дослідників, це свідчить про те, що низьку лояльність до роботодавця частково компенсують добрі стосунки всередині команд.

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Психологічна підтримка досі залишається проблемою

Ще одним важливим висновком дослідження стало те, що більшість українських компаній не пропонують працівникам психологічної підтримки.

Лише 16% опитаних повідомили, що мають доступ до такої допомоги на роботі. Ще 58% зазначили, що вона відсутня, а 26% навіть не знають, чи існує така можливість у їхній компанії.

Крім того, кожен п'ятий працівник (20%) не почувається психологічно безпечно на роботі й не може відкрито говорити про свій емоційний стан, не побоюючись негативних наслідків.


Важливість ментального здоров'я (інфографіка: Gradus)

У Gradus зазначають, що замовчування проблем із ментальним здоров'ям поступово підриває довіру працівників до роботодавців і впливає на їхню готовність рекомендувати компанію іншим.

Яким українці бачать ідеального роботодавця

Найважливішою характеристикою ідеального роботодавця українці назвали гідну оплату праці. Цей варіант обрали 63% опитаних.

Далі серед ключових очікувань:

  • гнучка модель роботи - 37%;
  • позитивне й комфортне робоче середовище - 35%.


Яким українці бачать ідеального роботодавця (інфографіка: Gradus)

Дослідники також звернули увагу, що працівники дедалі менше очікують від роботодавців програм кар'єрного розвитку чи натхненного лідерства. Натомість усе більше цінують стабільність, можливість працювати у гнучкому форматі та комфортні умови праці.

Раніше РБК-Україна розповідало, що лише 27% українців працюють за здобутою спеціальністю, а майже половина не обрали б той самий фах повторно. Найчастіше професію змінюють через втрату інтересу, низькі зарплати та нестачу вакансій, тоді як роботодавці найбільше потребують представників робітничих професій.

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