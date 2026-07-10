Хороший коллектив не спасает: почему украинцы не готовы рекомендовать своих работодателей

Несмотря на достаточно высокий уровень доверия к коллегам и руководителям, большинство украинских работников не готовы рекомендовать свою компанию как хорошее место работы. В то же время, все более важными для людей становятся достойная зарплата, гибкий график и психологическая безопасность.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты исследования компании Gradus.
Главное:
Исследование показало, что только 26% украинских работников готовы рекомендовать свою компанию другим как хорошее место работы.
В то же время 41% опрошенных не стали бы этого делать, а еще 33% занимают нейтральную позицию.
В результате индекс лояльности сотрудников (eNPS) в Украине составляет 15%, то есть количество критически настроенных работников превышает количество тех, кто готов рекомендовать работодателя.
Индекс лояльности в Украине (инфографика: Gradus)
При этом внутри коллективов ситуация выглядит гораздо позитивнее. Коллегам доверяют 58% респондентов, а руководству компании - 56%.
По словам исследователей, это свидетельствует о том, что низкая лояльность к работодателю частично компенсируется хорошими отношениями внутри команд.
Еще одним важным выводом исследования стало то, что большинство украинских компаний не предлагают работникам психологической поддержки.
Только 16% опрошенных сообщили, что имеют доступ к такой помощи на работе. Еще 58% отметили, что она отсутствует, а 26% даже не знают, существует ли такая возможность у их компании.
Кроме того, каждый пятый работник (20%) не чувствует себя психологически безопасно на работе и не может открыто говорить о своем эмоциональном состоянии, не опасаясь негативных последствий.
Важность ментального здоровья (инфографика: Gradus)
В Gradus отмечают, что умалчивание проблем с ментальным здоровьем постепенно подрывает доверие работников к работодателям и влияет на готовность рекомендовать компанию другим.
Важнейшей характеристикой идеального работодателя украинцы назвали достойную оплату труда. Этот вариант выбрали 63% опрошенных.
Далее среди ключевых ожиданий:
Каким украинцы видят идеального работодателя (инфографика: Gradus)
Исследователи также обратили внимание, что работники все меньше ожидают от работодателей программ карьерного развития или вдохновенного лидерства. Вместо этого все больше ценят стабильность, возможность работать в гибком формате и комфортные условия труда.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что только 27% украинцев работают по полученной специальности, а почти половина не выбрали бы ту же профессию повторно. Чаще всего профессию меняют из-за потери интереса, низких зарплат и недостатка вакансий, в то время как работодатели больше нуждаются в представителях рабочих профессий.
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