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Хороший коллектив не спасает: почему украинцы не готовы рекомендовать своих работодателей

15:29 10.07.2026 Пт
3 мин
Что боятся говорить украинцы о своей работе?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Работа в офисе (Getty Images)

Несмотря на достаточно высокий уровень доверия к коллегам и руководителям, большинство украинских работников не готовы рекомендовать свою компанию как хорошее место работы. В то же время, все более важными для людей становятся достойная зарплата, гибкий график и психологическая безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты исследования компании Gradus.

Главное:

  • Низкая лояльность. Только 26% украинских работников готовы рекомендовать свою компанию как хорошее место работы.
  • Спасает коллектив. Лояльность к компаниям в общем-то низкая, однако внутри команд царит доверие - 58% респондентов доверяют своим коллегам и 56% руководству.
  • Нехватка психологической поддержки. 58% компаний не предлагают работникам ментальной помощи.
  • Идеальный работодатель. Ключевыми критериями выбора компании назвали достойную оплату труда, гибкую модель работы и комфортную среду.
  • Смена приоритетов. Потребность в карьерном развитии и вдохновенном лидерстве отошла на второй план.

Большинство работников не советуют своего работодателя

Исследование показало, что только 26% украинских работников готовы рекомендовать свою компанию другим как хорошее место работы.

В то же время 41% опрошенных не стали бы этого делать, а еще 33% занимают нейтральную позицию.

В результате индекс лояльности сотрудников (eNPS) в Украине составляет 15%, то есть количество критически настроенных работников превышает количество тех, кто готов рекомендовать работодателя.


Индекс лояльности в Украине (инфографика: Gradus)

При этом внутри коллективов ситуация выглядит гораздо позитивнее. Коллегам доверяют 58% респондентов, а руководству компании - 56%.

По словам исследователей, это свидетельствует о том, что низкая лояльность к работодателю частично компенсируется хорошими отношениями внутри команд.

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Психологическая поддержка до сих пор остается проблемой

Еще одним важным выводом исследования стало то, что большинство украинских компаний не предлагают работникам психологической поддержки.

Только 16% опрошенных сообщили, что имеют доступ к такой помощи на работе. Еще 58% отметили, что она отсутствует, а 26% даже не знают, существует ли такая возможность у их компании.

Кроме того, каждый пятый работник (20%) не чувствует себя психологически безопасно на работе и не может открыто говорить о своем эмоциональном состоянии, не опасаясь негативных последствий.


Важность ментального здоровья (инфографика: Gradus)

В Gradus отмечают, что умалчивание проблем с ментальным здоровьем постепенно подрывает доверие работников к работодателям и влияет на готовность рекомендовать компанию другим.

Каким украинцы видят идеального работодателя

Важнейшей характеристикой идеального работодателя украинцы назвали достойную оплату труда. Этот вариант выбрали 63% опрошенных.

Далее среди ключевых ожиданий:

  • гибкая модель работы - 37%;
  • положительная и комфортная рабочая среда - 35%.


Каким украинцы видят идеального работодателя (инфографика: Gradus)

Исследователи также обратили внимание, что работники все меньше ожидают от работодателей программ карьерного развития или вдохновенного лидерства. Вместо этого все больше ценят стабильность, возможность работать в гибком формате и комфортные условия труда.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что только 27% украинцев работают по полученной специальности, а почти половина не выбрали бы ту же профессию повторно. Чаще всего профессию меняют из-за потери интереса, низких зарплат и недостатка вакансий, в то время как работодатели больше нуждаются в представителях рабочих профессий.

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