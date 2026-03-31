Хороших новин немає. Каллас зробила невтішну заяву про кредит для України

У Євросоюзі поки не можуть впевнено сказати про те, що кредит для України на 90 млрд євро буде виділено.
Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.
За її словами, зараз є "деякі перешкоди" в контексті ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії та виділення кредиту для України.
"Ведуться роботи з подолання цих перешкод, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити вам хороших новин про те, що цей кредит буде виділено. Саме тому ми продовжуємо працювати і сподіваємося, що до наступного засідання Європейської ради це рішення буде ухвалено", - зазначила вона.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зі свого боку уточнив, що Каллас дуже дипломатично сказала про перешкоду для кредиту.
"Я назву цю перешкоду. Це Угорщина, яка, зловживаючи своїм статусом країни ЄС і НАТО, блокує і тим самим взяла в заручники весь Європейський Союз, всю європейську політику і розширення, і єдності. Тому ми дуже сподіваємося, що будуть знайдені шляхи, щоб подолати цю штучно створену перепону", - зазначив чиновник.
Нагадаємо, Угорщина почала шантажувати Україну після того, як трубопровід "Дружба" припинив роботу через російський удар.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан сказав, що поки Україна не відремонтує нафтопровід і російська нафта не почне знову надходити до Угорщини, жодних грошей для України не виділять.
Таким чином, Будапешт затримує надання Україні критично важливого кредиту на 90 млрд євро.
Учора, 30 березня, президент України Володимир Зеленський пояснив, що у зв'язку з такою ситуацією підготовка до наступної зими опинилася під загрозою. В України не вистачає фінансування для масштабного плану на 5,1 млрд доларів.