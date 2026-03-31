Хороших новин немає. Каллас зробила невтішну заяву про кредит для України

За її словами, зараз є "деякі перешкоди" в контексті ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії та виділення кредиту для України.

"Ведуться роботи з подолання цих перешкод, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити вам хороших новин про те, що цей кредит буде виділено. Саме тому ми продовжуємо працювати і сподіваємося, що до наступного засідання Європейської ради це рішення буде ухвалено", - зазначила вона.

Роз'яснення Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зі свого боку уточнив, що Каллас дуже дипломатично сказала про перешкоду для кредиту.

"Я назву цю перешкоду. Це Угорщина, яка, зловживаючи своїм статусом країни ЄС і НАТО, блокує і тим самим взяла в заручники весь Європейський Союз, всю європейську політику і розширення, і єдності. Тому ми дуже сподіваємося, що будуть знайдені шляхи, щоб подолати цю штучно створену перепону", - зазначив чиновник.