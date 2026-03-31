Хороших новостей нет. Каллас сделала неутешительное заявление о кредите для Украины

По ее словам, сейчас есть "некоторые препятствия" в контексте принятия 20-го пакета санкций против России и выделения кредита для Украины.

"Ведутся работы по преодолению этих препятствий, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить вам хороших новостей о том, что этот кредит будет выделен. Именно поэтому мы продолжаем работать и надеемся, что к следующему заседанию Европейского совета это решение будет принято", - отметила она.

Разъяснение Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в свою очередь уточнил, что Каллас очень дипломатически сказала о препятствии для кредита.

"Я назову это препятствие. Это Венгрия, которая, злоупотребляя своим статусом страны ЕС и НАТО, блокирует и тем самым взяла в заложники весь Европейский Союз, всю европейскую политику и расширение, и единства. Поэтому мы очень надеемся, что будут найдены пути, чтобы преодолеть эту искусственно созданную преграду", - отметил чиновник.