Хороших новостей нет. Каллас сделала неутешительное заявление о кредите для Украины

В Евросоюзе пока не могут уверенно сказать о том, что кредит для Украины на 90 млрд евро будет выделен.
Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
По ее словам, сейчас есть "некоторые препятствия" в контексте принятия 20-го пакета санкций против России и выделения кредита для Украины.
"Ведутся работы по преодолению этих препятствий, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить вам хороших новостей о том, что этот кредит будет выделен. Именно поэтому мы продолжаем работать и надеемся, что к следующему заседанию Европейского совета это решение будет принято", - отметила она.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в свою очередь уточнил, что Каллас очень дипломатически сказала о препятствии для кредита.
"Я назову это препятствие. Это Венгрия, которая, злоупотребляя своим статусом страны ЕС и НАТО, блокирует и тем самым взяла в заложники весь Европейский Союз, всю европейскую политику и расширение, и единства. Поэтому мы очень надеемся, что будут найдены пути, чтобы преодолеть эту искусственно созданную преграду", - отметил чиновник.
Напомним, Венгрия начала шантажировать Украину после того, как трубопровод "Дружба" прекратил работу из-за российского удара.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сказал, что пока Украина не отремонтирует нефтепровод и российская нефть не начнет снова поступать в Венгрию, никаких денег для Украины не выделят.
Таким образом, Будапешт задерживает предоставление Украине критически важного кредита на 90 млрд евро.
Вчера, 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что в связи с такой ситуацией подготовка к следующей зиме оказалась под угрозой. У Украины не хватает финансирования для масштабного плана на 5,1 млрд долларов.