Есть хорошие новости из Евросоюза: Зеленский рассказал детали

В Европейском Союзе 9 сентября одобрили ряд решений, которые являются важными для Украины. В частности говорится о предоставлении финансовой помощи нашему государству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Имеем хорошие новости из Евросоюза. Одобрено выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи нашему государству", - сказал политик.
Зеленский также рассказал, что в Совете ЕС одобрили решение об остановке соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией.
"Это решение заработает уже с понедельника. И есть и конкретные рекомендации Еврокомиссии по визовым ограничениям для граждан России", - пояснил президент.
По его словам, это уже защита Европы, это усложнит циничное использование Европы теми, кто не хочет ничего менять, не хочет бороться против войны, а хочет просто потреблять и развлекаться, будто ничего в Европе не происходит, как будто нет российского террора.
"Объединенная Европа - это вторая мишень для России после нашего государства, нашей независимости. И это правильно, что Европа защищается", - добавил Зеленский.
Напомним, Украина готова помочь странам ЕС с улучшением ситуации в энергетической сфере в условиях высоких цен на энергоносители и угрозы полной остановки поставок газа из России.
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