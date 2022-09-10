Есть хорошие новости из Евросоюза: Зеленский рассказал детали

"Имеем хорошие новости из Евросоюза. Одобрено выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи нашему государству", - сказал политик.

Зеленский также рассказал, что в Совете ЕС одобрили решение об остановке соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией.

"Это решение заработает уже с понедельника. И есть и конкретные рекомендации Еврокомиссии по визовым ограничениям для граждан России", - пояснил президент.

По его словам, это уже защита Европы, это усложнит циничное использование Европы теми, кто не хочет ничего менять, не хочет бороться против войны, а хочет просто потреблять и развлекаться, будто ничего в Европе не происходит, как будто нет российского террора.

"Объединенная Европа - это вторая мишень для России после нашего государства, нашей независимости. И это правильно, что Европа защищается", - добавил Зеленский.