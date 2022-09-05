Украина предложила ЕС помощь в связи с энергетическим кризисом

Украина готова помочь странам ЕС с улучшением ситуации в энергетической сфере в условиях высоких цен на энергоносители и угрозы полной остановки поставок газа из России.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на брифинге после восьмой встречи Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.

"На фоне усилий ЕС по сокращению зависимости от российских энергоносителей экспорт электроэнергии из Украины может заменить значительные объемы импорта газа из России. Украина также имеет самые большие подземные хранилища газа в Европе. Часть из объема более 30 млрд кубометров мы можем предложить нашим европейским партнерам для формирования своих газовых резервов в условиях ненадежности поставок газа из РФ и нестабильного рынка", – сказал он.

Напомним, что Европейская комиссия изучает варианты ограничения цен на энергоносители и сокращения спроса на электроэнергию в рамках своих предложений по борьбе с растущими ценами на энергоносители.

Ранее Российская Федерация пригрозила Европе рекордным ростом цен на газ якобы из-за "недальновидной политики".

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