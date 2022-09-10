Маємо хороші новини з Євросоюзу: Зеленський розповів деталі

"Маємо хороші новини з Євросоюзу. Схвалено виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги нашій державі", - сказав політик.

Зеленський також розповів, що у Раді ЄС схвалили рішення щодо зупинки угоди про спрощений візовий режим між Євросоюзом і Росією.

"Це рішення запрацює вже з понеділка. І є й конкретні рекомендації Єврокомісії щодо візових обмежень для громадян Росії", - пояснив президент.

За його словами, це вже захист Європи, це ускладнить цинічне використання Європи тими, хто не хоче нічого змінювати, не хоче боротися проти війни, а хоче просто споживати й розважатися, ніби нічого у Європі не відбувається, ніби немає російського терору.

"Об’єднана Європа - це друга мішень для Росії після нашої держави, нашої незалежності. І це правильно, що Європа захищається", - додав Зеленський.