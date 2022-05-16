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Хоронят в траншеях. Новое фото массового захоронения под Мариуполем

Фото: под Мариуполем появилось новое массовое захоронение (t.me/kazansky2017)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе, где резко вырос уровень смертности, умерших хоронят прямо в траншеях. Места для всех просто не хватает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение блогера Дениса Казанского в Telegram.

"Свежие могилы на кладбище под Мариуполем. Погибших жителей города так много, что их хоронят в траншеях", - написал он.

По словам блогера, именно так выглядит "помощь людям Донбасса" от Путина.

Ранее советник советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что найдена 30-метровая братская могила, которую вырыли оккупанты. Однако, траншея оказалась в 10 раз больше и достигает более 300 метров.

Как сообщалось, около 100 тыс. жителей Мариуполя находятся в постоянной опасности, рискуя подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

Кроме того, в Мариуполе из-за блокады российскими войсками и постоянных обстрелов может возникнуть катастрофическая ситуация. По предварительным данным, до конца года могут погибнуть около 10 тыс. мирных жителей.

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Мариуполь