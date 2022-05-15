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В Мариуполе фиксируют значительный всплеск смертности, - мэрия

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Мариуполь, Воскресенье 15 мая 2022 16:49
В Мариуполе фиксируют значительный всплеск смертности, - мэрия Фото: Мариуполь (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе повысился уровень смертности. Причем умирают не только пенсионеры, но и люди среднего возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Петра Андрющенко.

"Многие люди среднего возраста умирают. Уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые. Печальный поток смерти не спадает", - констатирует он.

По словам Андрющенко, люди гибнут не от обстрелов, а от последствий оккупации.

"Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода - четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе", - объяснил причины он.

Как сообщалось, жители Мариуполя образуют огромные очереди за питьевой водой. Ее на всех не хватает.

Кроме того, российские оккупанты в Мариуполе пытаются восстановить электроснабжение. Но из-за коротких замыканий массово горят квартиры.

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