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Ховають у траншеях. Нове фото масового поховання під Маріуполем

Фото: під Маріуполем з'явилося нове масове поховання (t.me/kazansky2017)
Автор: Наталія Гурковська

У Маріуполі, де різко виріс рівень смертності, померлих ховають у траншеях. Місця для всіх просто не вистачає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення блогера Дениса Казанського у Telegram.

"Свіжі могили на цвинтарі під Маріуполем. Загиблих жителів міста так багато, що їх ховають у траншеях", - написав він.

За словами блогера, саме так виглядає "допомога людям Донбасу" від Путіна.

Раніше радник радника мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що знайдено 30-метрову братську могилу, яку вирили окупанти. Однак, траншея виявилась в 10 разів більшою та сягає більше ніж 300 метрів.

Як повідомлялось, близько 100 тис. мешканців Маріуполя знаходяться в постійній небезпеці, ризикуючи підхопити холеру, дизентерію чи кишкову паличку.

Крім того, в Маріуполі через блокаду російськими військами та постійні обстріли може виникнути катастрофічна ситуація. За попередніми даними, до кінця року можуть загинути близько 10 тис. мирних жителів.

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Маріуполь