UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Хомчак заявил об угрозе от российско-белорусских военных учений "Запад-2021"

Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия может использовать территорию других государства для давления на Киев. В частности, угрозу для Украины представляют совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021".

Об этом говорится на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ Украины.

По словам Хомчака, украинское военное руководство не исключает, что для усиления политического и военного давления на Украину Россия может использовать территорию и инфраструктуру других государств.

"Кроме того, потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", - говорится на странице Генштаба.

Хомчак отметил, что Россия все еще пытается вернуть Украину в сферу своего влияния.

"Впрочем, кремлевские стратеги гибридных войн не способны осознать, что Украина прошла точку невозврата и пути назад уже нет", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в случае нового нападения России на Украину не нужно забывать о Беларуси, поскольку она является союзником Кремля.

Добавим, сегодня Минобороны Беларуси заявило о начале внезапной проверки боеготовности ракетных войск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Руслан ХомчакБеларусьРоссийская Федерациявоенные учения