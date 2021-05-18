Хомчак заявил об угрозе от российско-белорусских военных учений "Запад-2021"

По словам Хомчака, украинское военное руководство не исключает, что для усиления политического и военного давления на Украину Россия может использовать территорию и инфраструктуру других государств.

"Кроме того, потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", - говорится на странице Генштаба.

Хомчак отметил, что Россия все еще пытается вернуть Украину в сферу своего влияния.

"Впрочем, кремлевские стратеги гибридных войн не способны осознать, что Украина прошла точку невозврата и пути назад уже нет", - добавил главнокомандующий ВСУ.