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Беларусь начала внезапную проверку боеготовности ракетных войск

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Беларусь, Вторник 18 мая 2021 16:07
Беларусь начала внезапную проверку боеготовности ракетных войск Фото: Беларусь начала внезапную проверку ракетных войск (t.me/modmilby)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны Беларуси объявило о начале внезапной проверки боевой готовности ракетных войск. В рамках проверки будут задействованы около 100 единиц техники и более 500 военнослужащих.

Об этом говорится в заявлении белорусского Минобороны в Telegram-канале.

К проверке боеготовности, как рассказали в оборонном ведомстве Беларуси, будут привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч" и "Ураган".

"После выполнения подготовительных мероприятий воинские части и подразделения отправятся на полигоны для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов", - заявили в Минобороны.

Фото: Беларусь начала внезапную проверку ракетных войск (t.me/modmilby)

Напомним, недавно глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в случае нового нападения России на Украину не нужно забывать о Беларуси. Как пояснил глава спецслужбы, Беларусь является союзником России.

Добавим, в апреле Беларусь обвинила европейские страны в наращивании военного присутствия у белорусской границы. В Минске пожаловались, что страны Запада проводят все больше военных учений.

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