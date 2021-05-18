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Хомчак заявил об угрозе от российско-белорусских военных учений "Запад-2021"

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Украина, Вторник 18 мая 2021 19:24
Хомчак заявил об угрозе от российско-белорусских военных учений "Запад-2021" Фото: Руслан Хомчак, главнокомандующий ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия может использовать территорию других государства для давления на Киев. В частности, угрозу для Украины представляют совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021".

Об этом говорится на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ Украины.

По словам Хомчака, украинское военное руководство не исключает, что для усиления политического и военного давления на Украину Россия может использовать территорию и инфраструктуру других государств.

"Кроме того, потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", - говорится на странице Генштаба.

Хомчак отметил, что Россия все еще пытается вернуть Украину в сферу своего влияния.

"Впрочем, кремлевские стратеги гибридных войн не способны осознать, что Украина прошла точку невозврата и пути назад уже нет", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в случае нового нападения России на Украину не нужно забывать о Беларуси, поскольку она является союзником Кремля.

Добавим, сегодня Минобороны Беларуси заявило о начале внезапной проверки боеготовности ракетных войск.

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Новости Украины Политика Руслан Хомчак Беларусь Российская Федерация военные учения
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