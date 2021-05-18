Хомчак заявив про загрозу від російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021"

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія може використати територію інших держави для тиску на Київ. Зокрема, загрозу для України становлять спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021" .

Про це йдеться на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ України.

За словами Хомчака, українське військове керівництво не виключає, що для посилення політичного та військового тиску на Україну Росія може використати територію та інфраструктуру інших держав.

"Окрім того, потенційну загрозу становить проведення запланованих на вересень спільних стратегічних навчань збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", - йдеться на сторінці Генштабу.

Хомчак зазначив, що Росія все ще намагається повернути України до сфери свого впливу.

"Втім, кремлівські стратеги гібридних війн не здатні усвідомити, що Україна пройшла точку неповернення і шляху назад вже немає", - додав головнокомандувач ЗСУ.