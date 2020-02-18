Хомчак о ситуации на Донбассе: все позиции находятся под контролем войск Украины

Все украинские позиции находятся под контролем войск Украины, украинские потери - 1 боец погиб, трое раненых и два контуженных в результате наступления боевиков на Донбассе. Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, боевики запросили режим тишины и он сохраняется с 10:00 утра. Также Хомчак уточнил, что в результате боев противник понес такие потери: 4 погибли и 6 получили ранения.

"По состоянию на данный момент все наши позиции находятся под контролем наших войск", - заявил он.

Напомним, у президента РФ Владимира Путина заявили, что Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего на Донбассе, после можно будет делать выводы.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о

дальнейших шагах в связи с наступлением боевиков на Донбассе

РБК-Украина писало, что сегодня боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. После этого стало известно, что президент собирает СНБО.