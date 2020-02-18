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Хомчак про ситуацію на Донбасі: всі позиції знаходяться під контролем військ України

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Хомчак уточнив кількість постраждалих в результаті наступу бойовиків

Всі українські позиції знаходяться під контролем військ України, українські втрати - 1 боєць загинув, троє поранених і двоє контужених в результаті наступу бойовиків на Донбасі. Про це заявив начальник Генштабу Руслан Хомчак після засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, бойовики запросили режим тиші і він зберігається з 10 години ранку. Також Хомчак уточнив, що в результаті боїв противник зазнав таких втрат: 4 загинуло і 6 поранено.

"Станом на цю годину всі наші позиції знаходяться під контролем наших військ", - заявив він.

Нагадаємо, у президента РФ Володимира Путіна заявили, що Кремль сподівається, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події на Донбасі, після можна буде робити висновки.

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РБК-Україна писало, що сьогодні бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Після цього стало відомо, що президент збирає РНБО.

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