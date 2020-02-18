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Хомчак рассказал детали утреннего боя на Донбассе

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 13:18
Хомчак рассказал детали утреннего боя на Донбассе
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)

Наступление началось после 5 утра на наблюдательные посты ВСУ от Новотошковского до Желобка

Наступление боевиков на Донбассе началось после 5 утра после того, как незаконные формирования Российской Федерации открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад. Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, боевики пытались атаковать наблюдательные посты от Новотошковского до Желобка.

"Сегодня после 5:00 утра НЗФ ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад. Также применяли и калибр 152 мм. После чего, примерно в 5:15 штурмовыми группами они предприняли попытку по 3 направлениям атаковать наблюдательные посты передовых позиций этих двух бригад. Это было от Новотошковского к Желобку. Силами подразделений этих двух бригад было нападение тех штурмовых групп отражено и завязался бой на наблюдательном посту "баня" 72 бригады. Согласно 51 статье устава ООН мы дали адекватный ответ. Перед тем мы дали команду, чтобы из того наблюдательного пункта люди отошли, потому что пришлось туда наносить огонь. В результате по состоянию на это время все позиции наши под контролем наших войск", - сообщил Хомчак.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате наступления боевиков погиб один украинский военный. Еще трое получили ранения, двое контужены.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил, что после попытки наступления боевиков на Донбассе ситуация остается под контролем украинских военных, и что украинская сторона приближается к прекращению войны.

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Новости Украины ДонбассбоевикиРуслан Хомчак
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