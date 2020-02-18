Хомчак розповів деталі ранкового бою на Донбасі

Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)

Наступ почалося після 5 ранку на спостережні пости ВСУ від Новотошковского до Жолобка

Наступ бойовиків на Донбасі почався після 5 ранку після того, як незаконні формування Російської Федерації відкрили артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 72-ї та 93-ї окремих механізованих бригад. Про це заявив начальник Генштабу Руслан Хомчак після засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, бойовики намагалися атакувати спостережні пости від Новотошківського до Жолобка.

"Сьогодні після 5:00 ранку НЗФ ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували й калібр 152 мм. Після чого, приблизно в 5:15 штурмовими групами вони зробили спробу за 3 напрямами атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Це було від Новотошківського до Жолобку. Силами підрозділів цих двох бригад було напад тих штурмових груп відбито і зав'язався бій на спостережному посту "баня" 72-ї бригади. Відповідно до статті 51 статуту ООН ми дали адекватну відповідь. Перед тим ми дали команду, щоб з того спостережного пункту люди відійшли, тому що довелося туди наносити вогонь. В результаті станом на цю годину усі наші позиції під контролем наших військ", - повідомив Хомчак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті настання бойовиків загинув один український військовий. Ще троє отримали поранення, двоє контужені.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив, що після спроби наступу бойовиків на Донбасі ситуація залишається під контролем українських військових, і що українська сторона наближається до припинення війни.