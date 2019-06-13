Хомчак: военным не запрещали вести ответный огонь на Донбассе

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не отдавал приказа "не отвечать на обстрелы" командованию операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом Хомчак сказал в интервью "ВВС Украина".

Хомчак отметил, что ситуация на Донбассе радикально не изменилась и не обострилась.

"Как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы", - сказал Хомчак.

"Таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут", - заверил начальник Генштаба.

Хомчак добавил, что на линии столкновения происходит "все то, что было последние несколько лет", и уверил, что украинские военные владеют полной картиной, что происходит и как действует противник.

Информацию о провокациях со стороны украинской армии Хомчак назвал "попытками дискредитировать украинскую армию".

"Чтобы показать, что власть в Украине не может управлять ситуацией. Это все потом транслируется в РФ, на оккупированных территориях", - сказал Хомчак.

Напомним, после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что глава украинской делегации ТКГ Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО. Позже появилась информация о том, что украинские военные получили приказ "не стрелять в ответ".

На следующий день Сайдик опроверг свое заявление, сказав, что идею о снятии блокады предложили представители боевиков "ЛНР/ДНР". Запрет на ответный огонь на следующий день опровергли и в штабе ООС.

Хомчак после назначения на должность начальника Генштаба заявил, что не поддерживает проведение переговоров с боевиками.