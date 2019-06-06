Сайдик заявил, что идея отмены блокады ОРДЛО была не Кучмы

Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Вопрос о снятии блокады был поднят представителями ОРДЛО, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ

Вопрос о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей на заседании Трехсторонней контактной группы 5 июня в Минске был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме РФ. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, вчера на заседании в Минске "во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады (с ОРДЛО, - ред.) был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной".

Сайдик отметил, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом.

"Он особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", - заявил Сайдик.

Также спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ пояснил, что причиной произошедшего недопонимания является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин "блокада", то он в их понимании воспринимается как "этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта".

Кроме того, Сайдик указал, что все ограничительные меры, предпринятые с марта 2017 года, внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта и, в частности, гражданами, проживающими по обе стороны линии соприкосновения.

Как сообщало РБК-Украина, 5 июня представители ТКГ на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Кроме того, как заявил Сайдик, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО.

Сегодня на брифинге Кучма заявил, что условием снятия Украиной торговой блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен стать возврат находящихся там предприятий собственникам.