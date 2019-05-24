Хомчак выступает против переговоров с боевиками на Донбассе

Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

Он заявил, что против любых переговоров с РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выступает против переговоров с боевиками на оккупированном Донбассе. Об этом он сказал в интервью "УНИАН".

Он заявил, что против любых переговоров с РФ.

"Я начальник Генерального штаба - у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят - это Министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговоры. Я умею управлять, готовить ВСУ ко всем возможным угрозам, к адекватному реагированию, причем с минимальными потерями", - добавил он.

Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан заявил о необходимости проведения референдума относительно диалога с РФ. В связи с этим Владимир Зеленский объяснил, что этот референдум не имеет законодательной инициативы. Зеленский назвал его способом выяснения мнение общества.

После этого Богдан заявил, что среди граждан Украины должен быть проведен опрос относительно диалога с Российской Федерацией.

Ранее в Кремле заявили, что Россия будет ожидать конкретных действий от Украины после заявления главы АП Андрея Богдана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Кремль ожидает от Киева конкретные шаги в сторону выполнения Минских договоренностей" и нормализации двусторонних отношений с Россией.